Un clin d’oeil au passé à la fête nationale dans le Vieux-Boucherville

Pour faire un clin d’oeil au thème de la fête nationale 2019, « Un monde de traditions », les organisateurs des festivités à Boucherville ont voulu rappeler le passé en organisant un défilé de la Saint-Jean, beaucoup plus modeste qu’à la belle époque toutefois, mais tout de même amusant! En fait, ce fut un prétexte pour faire déambuler les membres de plusieurs organismes locaux dont certains avaient revêtu leurs plus beaux atours pour l’occasion. Les Ambassadeurs de la Montérégie, un corps de tambours et clairons, étaient en tête de peloton pour partir le bal. Les jeunes musiciens ont pris le départ dans la cour de l’école l’Impact pour emprunter les rues Saint-Charles, Louis H.-LaFontaine et défiler sur Marie-Victorin jusqu’à la Place de l’église où étaient rassemblés la majorité des spectateurs. Le temps était magnifique en cette fin d’après-midi ensoleillée.

Un seul char allégorique figurait dans cette parade : il clôturait le défilé. Il représentait un bateau bleu de circonstance à bord duquel la mascotte Mouffie et un jeune garçon symbolisant le «petit saint-jean baptiste» envoyaient la main à la foule. Arrivés à destination, tous les participants ont pris place sur le parvis de l’église afin de se prêter à un séance de photo collective, en souvenir de ce jour heureux. Le tableau était beau à voir. La communauté bouchervilloise tissée serré était rassemblée pour célébrer la fierté d’être Québécois tout comme ailleurs.

Qui dit fête nationale, dit «gros party». L’artiste invité, l’auteur-compositeur interprète Émile Bilodeau, avait la tâche de mettre de l’ambiance avec sa musique, ce qu’il a réussi à faire rapidement. L’assistance lui a réservé un chaleureux accueil et l’a chaudement applaudi tout au long de sa performance. Les gens ont profité de la soirée pour s’amuser, fraterniser et assister à l’incontournable feu d’artifice. Des festivités très réussies en somme.