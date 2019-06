Plus de 2 000 personnes aux festivités de la fête nationale à Saint-Amable

Plus de 2 000 Amabliens ont participé, en famille et entre amis, aux activités de la programmation de la Fête nationale, organisées par le service des loisirs culturels, le 24 juin dernier au Parc Notre-Dame-de-la-Paix, en collaboration avec le comité culturel de Saint-Amable, l’Association des gens d’affaires et le Centre d’entraide bénévole : entrée gratuite à la piscine municipale, jeux d’eau, concours, kermesse, jeux gonflables, amuseurs publics, maquillage, spectacle de théâtre pour les enfants, atelier de cup cake, spectacle de musique avec le groupe local Mad Laine, discours patriotiques, hommage au drapeau et feux d’artifice étaient aux rendez-vous !