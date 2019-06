Vente de livres usagés : Les citoyens invités à venir choisir leur lecture de vacances à la bibliothèque de Sainte-Julie

La bibliothèque de Sainte-Julie invite les citoyens à participer à sa vente mensuelle de livres usagés dès le 5 juillet prochain à 10 h. De nombreux ouvrages seront vendus pour l’occasion.

La vente de livres usagés de la bibliothèque est une excellente façon de donner une seconde vie aux ouvrages. La vente de juillet coïncide d’ailleurs avec le début des vacances estivales et permettra aux citoyens de se procurer des titres à très faible coût.

À propos de la vente de livres usagés

La bibliothèque de Sainte-Julie effectue chaque mois une vente de livres en continu dont les coûts varient entre 0,25 $ pour les périodiques et 1 $ et plus pour les autres types de documents. Les ouvrages, qui proviennent de dons des citoyens ainsi que de l’élagage de la collection de la bibliothèque, sont renouvelés chaque premier vendredi du mois.

Tous les dons de livres reçus des citoyens sont triés avec soin. Certains sont conservés pour la collection de la bibliothèque et d’autres pour les activités en lien avec celle-ci (boîtes aux livres dans les parcs, sacs mystères pour la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, etc.). Avant le début de la prochaine vente, les documents invendus sont notamment récupérés par des organismes, des professeurs et des résidences pour aînés.

Afin de donner une autre vie aux documents n’ayant pas trouvé preneur, la bibliothèque invite les citoyens à s’inscrire au registre de distribution mis sur pied par la Ville en appelant au 450 922-7111 ou en écrivant à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca. Cette distribution a lieu le mercredi et le jeudi précédent le premier vendredi du mois de 13 h à 21 h sous le principe du premier arrivé, premier servi. En juillet, cette distribution aura lieu les 3 et 4 juillet. Les documents restants sont ensuite remis à l’organisme Cultures à partager.