Plus de 28 M$ dans Verchères pour les projets d’infrastructure prioritaires

La députée, Suzanne Dansereau, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, est heureuse d’annoncer que 6 municipalités de la circonscription de Verchères bénéficieront d’un montant de 28 839 113 $, consenti dans le cadre du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral et de la contribution du gouvernement du Québec pour les cinq prochaines années.

« Je me réjouis de cette annonce qui est une très bonne nouvelle pour la circonscription de Verchères. Cet important soutien permettra aux municipalités de réaliser des travaux d’infrastructures liés notamment à l’eau potable, au traitement des eaux usées, à la voirie locale et au déploiement de réseau Internet à haute vitesse. Cet investissement confirme l’engagement de notre gouvernement à soutenir la réalisation de projets porteurs pour les municipalités, au bénéfice des générations futures », a commenté Suzanne Dansereau, députée de Verchères.

« Je suis fier de cette importante contribution qui permet de fournir un financement stable et à long terme sur lequel les collectivités peuvent compter pour rénover et entretenir leurs infrastructures publiques. Nous sommes à l’écoute du Québec et de ses besoins en matière d’infrastructure. C’est pourquoi nous avons confirmé une somme additionnelle de plus de 500 millions de dollars qui sera directement affectée à la réalisation de nos engagements envers les communautés. Ce sont des mesures concrètes comme celle-ci qui font la différence et améliorent la qualité de la vie des Canadiens », a renchéri François-Philippe Champagne, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités

Faits saillants :

• Le Fonds de la taxe sur l’essence fédéral (FTE) est une source de financement indexé et à long terme qui appuie chaque année des projets d’infrastructure locale partout au Québec.

• Au total, les municipalités du Québec se partageront 3,415 milliards de dollars dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, dont 2,564 milliards de dollars proviennent du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral. Par ailleurs, 851 millions de dollars sont issus de la contribution additionnelle du gouvernement du Québec.

L’information concernant le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023, y compris les modalités du programme et la procédure pour présenter une programmation de travaux, sera bientôt disponible sur le site Web du MAMH.

Répartition des montants par municipalité

pour la circonscription de Verchères

Municipalités Contributions

TECQ 2019-2023

Calixa-Lavallée 723 905 $

Contrecoeur 3 082 147 $

Saint-Amable 4 561 150 $

Sainte-Julie 10 665 870 $

Varennes 7 665 771 $

Verchères 2 140 270 $

Total 28 839 113 $