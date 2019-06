L’événement MICROS: 2e édition bières et musique en plein air à Contrecoeur

Après le succès de la première édition en 2018, les organisateurs n’avaient pas le choix de viser une 2e édition en 2019. C’est ainsi que samedi 6 juillet, dès 11 h, Contrecœur accueillera 8 kiosques de bières de microbrasseries québécoises, un vignoble et une distillerie ainsi que plusieurs musiciens de la région. Au programme : bières et musique en continue dans le majestueux parc Cartier-Richard adjacent à la maison Lenoblet-du-Plessis en bordure du fleuve Saint-Laurent.

En plus de la présence de plusieurs microbrasseries québécoises, l’Événement MICROS propose une programmation musicale 100% en spectacle. La direction artistique assurée par Gabriel Laprade, ancien directeur de Culture C et stratège musical, promet une déclinaison musicale évolutive en accord avec les moments de la journée. Ainsi, pour assurer une ambiance musicale festive, des groupes et musiciens très appréciés se succèderont sur scène. Pour débuter la journée, c’est le plus populaire des groupes pour enfant de Contrecœur, le seul et unique Tonton Ninou rock band qui entraînera les enfants de tous les âges à se déhancher et à participer à diverses épreuves sportives. Les grands seront ravis de voir défiler sur scène Antoine Lachance, Lilas l’bon temps, Carol Schumph, Tony & the knees et Les Mouches du Capitaine. Vous pouvez d’ailleurs consulter l’horaire des spectacles en vous rendant sur la page Facebook Événements MICROS.

Des bières de plus de 15 microbrasseries réputées servies et commentées par 8 équipes de passionnés :

– À la Fût

– Bois Blanc**

– Dunham

– Boldwin*

– Ferme brassicole des cantons*

– Grands Bois**

– La Souche**

– Loop*

– Microbrasserie du Lac St-Jean

– Milles Îles

– Moulin 7

– Pit Caribou**

– Shelton

– Trèfle Noir**

– Vagabond*

– Vrooden**

* au kiosque de Ensemble collectif brassicole

** au kiosque de Culture C avec l’équipe de Distribution Bucké

Aussi présents, un vignoble et une distillerie de la région :

– La distillerie Les Subversifs de Sorel-Tracy présentera gin, vodka, crème de menthe, réduit et leurs mixtes

– Le vignoble Le Domaine du Fleuve de Varennes fera découvrir ses produits aux amateurs de vin

« Quand nous avons lancé les 5 à 7 MICROS, il y a trois ans, nous ne pouvions nous douter que ça allait créer un tel engouement », explique Guillaume Ducharme Désilets, président du conseil d’administration de Culture C, l’organisme culturel derrière ces événements. « Tous les efforts sont déployés cette année encore pour faire de cet événement, le succès attendu », affirme par ailleurs Jocelyn Fiset, nouveau directeur de Culture C.

Dépanneur Maxi de Contrecœur et le coin des picoleurs nous prête encore leur soutien et leur expertise cette année et le Contrecœur touristique s’ajoute à l’équipe en contribuant à l’organisation de cet événement fort apprécié des citoyens.

L’entrée sur le site est gratuite et les 400 premiers verres de l’événement vendu, au coût de 6 $, comprendront une dégustation de bière. Le parc Cartier-Richard est situé au 4752, route Marie-Victorin, à Contrecœur.