La salle d’exposition du Café centre d’art devient la Galerie Jean-Letarte

À l’été 2009, alors que se préparait la campagne électorale municipale en vue des élections qui allaient se tenir en novembre, l’artiste-peintre bouchervillois Jean Letarte avait approché Jean Martel, alors candidat à la mairie, afin de le sensibiliser au besoin d’avoir un centre d’art avec des ateliers permanents dans la municipalité. L’idée avait germé dans la tête de celui qui allait diriger les destinées de la Ville quelques mois plus tard. Ce projet allait faire partie de la plate-forme électorale de sa formation politique.

La suite fait désormais partie de la petite histoire de Boucherville. L’ancien hôtel Boucherville fut restauré et transformé en un édifice dédié à la culture, le Café centre d’art. Pour remercier l’instigateur de ce projet, la Ville vient de nommer, 10 ans plus tard, la salle d’exposition située au rez-de-chaussée de ce bâtiment, la Galerie Jean-Letarte.

« En donnant son nom à la galerie, la Ville de Boucherville tient à souligner la contribution de Jean Letarte au rayonnement des arts et tient à saluer son parcours artistique. Vous êtes un artiste d’exception. Votre vision avant-gardiste a su nous inspirer dans notre volonté d’aller de l’avant avec l’implantation du Café centre d’art et de sa galerie », a mentionné le maire Jean Martel, lors d’une cérémonie organisée pour souligner cette nouvelle appellation, en présence d’un grand nombre d’invités le 21 juin dernier.

L’artiste octogénaire a tenu à remercier l’administration municipale pour cet honneur. « J’avoue que ça m’a pas mal renversé », a-t-il confié avec émotion. « Le centre d’art parle par le nombre incroyable de personnes qui s’y rendent », a-t-il ajouté, tenant à souligner l’apport de sa femme, l’artiste Monique Trempe, dans ce projet.

Graveur, peintre, sculpteur et aquarelliste, Jean Letarte a un parcours exceptionnel dans le domaine des beaux-arts. En fait, il peint depuis … 75 ans! Il continue d’ailleurs à produire des tableaux au gré de son imaginaire tous les jours à son atelier. Sa flamme intérieure continue de l’inspirer.

La galerie du Café centre d’art présente des artistes issus de différentes pratiques qui posent une réflexion nouvelle sur l’art. Elle cherche à faire rayonner l’éventail des dernières tendances telles que l’art évolutif, conceptuel, médiatique, l’installation et la performance. Elle vise également à démocratiser l’art par la médiation culturelle et à stimuler la curiosité de ses visiteurs.