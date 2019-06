BaladoDécouverte : une application pour découvrir le patrimoine bâti, l’histoire et l’art public de Varennes

La population est invitée à télécharger l’application mobile gratuite BaladoDécouverte, qui propose trois différents circuits pour découvrir le patrimoine bâti, l’histoire et l’art public de la ville.

« À la fois ludique et intelligente, cette application est idéale pour en apprendre sur la richesse culturelle de Varennes. Une belle activité à faire en famille, à pieds ou à vélo », affirme le maire Martin Damphousse.

Avec sa boussole, l’application localise le participant en temps réel sur une carte interactive et lui offre de l’information sur les points d’intérêt à découvrir. Les circuits comportent un total de 54 attraits, principalement regroupés dans le secteur du Vieux-Varennes.

Deux tablettes électroniques peuvent être empruntées sans frais au bureau d’accueil touristique situé au parc de la Commune.

Options de consultation

Offerte dans l’Apple Store et sur Google Play, l’application BaladoDécouverte guide et informe les participants à même leur téléphone cellulaire ou leur tablette. Elle permet d’accéder aux circuits en continue (streaming) ou hors ligne (en utilisant l’option Précharger de l’application). Des informations sont également disponibles à l’adresse : www.baladodecouverte.com.