Une programmation variée offerte aux jeunes cet été par la bibliothèque de Sainte-Julie

La bibliothèque de Sainte-Julie propose une programmation variée pour les jeunes âgés de 3 à 17 ans durant la période estivale. Les activités qui débuteront le 25 juin sont toutes gratuites, mais certaines exigent une inscription.

Club de lecture d’été et mini-club à la bibliothèque de Sainte-Julie

Les membres de 3 ans jusqu’à la 2e secondaire peuvent s’inscrire au Club de lecture d’été. Le choix des livres est libre. Une grande fête sera organisée à la fin de l’été pour les enfants qui auront atteint leur objectif. L’inscription est en cours jusqu’au 2 août au comptoir de l’aide au lecteur.

Du bricolage et des activités spéciales

Les usagers ayant complété la maternelle jusqu’à la 4e année peuvent choisir de bricoler le mardi ou le vendredi de 13 h 30 à 14 h 30 à la bibliothèque dans le cadre de l’activité Bricoler, inventer, s’amuser! Ils sont aussi invités à la bibliothèque les vendredis de 15 h à 16 h pour Les activités spéciales du vendredi.

Recettes et expériences scientifiques

Les participants ayant terminé leur 4e année jusqu’à la 1re secondaire pourront s’amuser à préparer des recettes et expériences scientifiques tous les mardis de 15 h à 16 h.

Pour les 12 à 17 ans

Les ateliers technologiques et le club ludique reviennent cet été pour les adolescents. Les abonnés âgés de 12 à 17 ans pourront participer à des ateliers technologiques ou fabriquer leur propre jeu de société du début à la fin avec les équipements du Médialab.

Activités dans les parcs

D’autres activités seront proposées dans les différents parcs de Sainte-Julie. L’heure du conte dans le parc s’adresse aux tout-petits (3 à 5 ans) alors que l’escouade du livre dans les parcs accueillera les jeunes âgés de 5 à 14 ans.

Tous les détails se trouvent sur le site de la ville de Sainte-Julie au ville.sainte-julie.qc.ca.