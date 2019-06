Une offre de service complète et près de la clientèle en pédiatrie et en périnatalité à l’Hôpital Pierre-Boucher

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé vendredi dernier que l’Hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil, obtient la reconnaissance de niveau 2B qui lui permettra d’offrir des services spécialisés en pédiatrie et en périnatalité à portée régionale. « Dès mon arrivée comme député, on m’a fait part que depuis de nombreuses années, les familles de la région étaient contraintes de se diriger vers Montréal pour recevoir des services spécialisés. Avec ce projet, nous allons enfin procéder à une organisation optimale en favorisant des services spécialisés à portée régionale sur un seul site. Il s’agit d’un projet de la plus grande importance pour les mères et les enfants de l’agglomération de Longueuil et de la Montérégie. Nous pouvons en être fiers », a soutenu M. Carmant.

L’établissement hospitalier qui a notamment été désigné en raison de son mandat régional en néonatalogie et pour les grossesses à risque élevé, sera responsable de développer des services spécialisés afin de permettre une autonomie plus élevée de la région de Longueuil et de la Montérégie et d’ainsi mieux répondre aux besoins des enfants de 0 à 18 ans et des femmes enceintes.

La reconnaissance de l’Hôpital Pierre-Boucher comme installation de niveau 2B permettra notamment

d’offrir une couverture 24/7 par une équipe de pédiatres; d’assurer la prise en charge des enfants hospitalisés; d’offrir les services d’un personnel soignant dévoué aux enfants qui sont hospitalisés ou suivis en centre de jour, incluant une gamme de services multidisciplinaires et psychosociaux intrahospitaliers; d’avoir un centre de jour consacré à la clientèle pédiatrique; d’offrir des plateaux techniques spécialisés, notamment pour la radiologie et certaines chirurgies; de contribuer à la prise en charge d’enfants atteints de pathologies complexes.

Les services de proximité en périnatalité et en pédiatrie de l’Hôpital Charles-Le Moyne ainsi que des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie‑Est, du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre et du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest seront maintenus.