Défi Rame don au profit de Premiers Pas Québec à la Plage municipale de Longueuil

Pagayez pour une bonne cause!

Le samedi 6 juillet prochain se tiendra la 11e édition du Défi Rame don au profit de Premiers Pas Québec. Cette compétition de canots voyageurs au cours de laquelle s’affrontent les équipes de 10 rameurs prend son départ à la Plage municipale de Longueuil, située à l’île Charron. Le grand public ainsi que les entreprises sont invités à former leur équipe et à se faire supporter par leur entourage.

Athlètes établis ou sportifs du dimanche, vous prendrez plaisir à participer aux activités nautiques de cette journée. En effet, en plus de supporter les participants, vous pourrez participer aux nombreuses activités familiales gratuites : courses réservées aux enfants de 8 ans et plus, essais gratuits de planches à pagaie (stand-up paddle board), volleyball de plage, structures gonflables pour les petits, rafraîchissements, barbecue et animation. Par votre participation au Défi Rame don ou simplement en faisant un don, vous contribuez à changer la vie des familles.

Comment s’inscrire

Inscriptions individuelles ou en équipe. Le coût d’inscription est de 200$ par participant dont vous pouvez vous acquitter par des dons de vos supporteurs.

Inscription en ligne http://bit.ly/PPQRamedon2019

PREMIERS PAS QUÉBEC

Par des jumelages entre une personne bénévole et une famille épuisée, dépassée, Premiers Pas Québec œuvre en petite enfance en apportant un soutien à domicile aux parents d’enfants d’âge préscolaire ;

• Pour prévenir la négligence et la

dépression parentale;

• Pour soutenir les parents en prévention

vers une plus grande maturité et un

développement optimal des enfants

vulnérables.

• Pour favoriser la relation parents –

enfants;

• Pour augmenter la confiance des

parents en leurs habiletés, leurs

compétences parentales et leurs

pratiques éducatives;

• Pour accompagner les parents vers les

ressources de leur communauté et

briser l’isolement;

« En participant au Défi Rame don, vous soutenez le travail de Premiers Pas Québec auprès des familles d’enfant(s) d’âge préscolaire. Notre action auprès de plus de 175 familles chaque semaine via l’une de nos 118 personnes bénévoles touche plus de 400 enfants! Par notre approche unique de jumelages entre familles et personnes bénévoles, les réseaux Premiers Pas apportent un soutien à des parents qui en expriment le besoin et leur redonne confiance en leurs aptitudes et leurs pratiques éducatives », ont souligné les co-présidents de l’événement, Louis Lachapelle et Bruno-Pierre Marcotte.