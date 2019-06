Une fin d’année remplie de reconnaissance pour l’Aile jeunesse de la CCIRS

Le 14 juin 2019 dernier se tenait le gala annuel «Les Grands Prix de la Relève d’affaires», organisé par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ). Deux catégories de prix sont exclusivement réservées aux membres du RJCCQ, soit l’activité de l’année et la jeune chambre de commerce de l’année.

Le principal objectif du gala est d’honorer des jeunes entrepreneurs et professionnels québécois qui se sont distingués par leur excellence tout au long de l’année.

Pour cette 27e édition, l’Aile Jeunesse de la CCIRS (Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud), représentée par Jérémie Le Roux-Drufovka, président, fût couronnée lauréate du prestigieux prix de jeune chambre de commerce de l’année.