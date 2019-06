Un groupe d’élèves de Boucherville participe à la formation Nager pour survivre

Chaque été, des familles vivent un drame humain effroyable à la suite de la noyade d’un enfant. Pour prévenir ce type d’événement tragique, la Société de sauvetage du Québec a mis sur pied une formation intitulée Nager pour survivre. Ce programme vise les enfants d’âge scolaire. Plus de 70 élèves de 3e année de l’école primaire Les Jeunes Découvreurs, de Boucherville, ont récemment participé à deux sessions de 90 minutes chacune au Complexe aquatique Laurie-Eve Cormier pour apprendre à s’en sortir, si jamais ils tombent à l’eau par mégarde.

Après avoir entendu à la radio le témoignage de Sylvie Bernier, ancienne plongeuse championne olympique, ayant raconté une histoire de noyade dans sa famille, une membre du conseil d’établissement de l’école Les Jeunes Découvreurs, Cindy Leclerc, a entrepris des démarches auprès de la Société de sauvetage du Québec afin que les élèves de l’école fréquentée par ses enfants puissent recevoir les cours du programme Nager pour survivre. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a apporté une aide financière pour payer le coût de ces cours pendant cinq ans. Le programme sera ainsi offert de façon récurrente à l’avenir aux élèves de 3e année, avant la fin des classes.

Il vise à évaluer les aptitudes aquatiques de chaque enfant et à leur enseigner les habiletés de base nécessaires pour survivre à une chute inattendue en eau profonde. Celles-ci consistent à s’orienter à la surface de l’eau, à la suite d’une chute, savoir se maintenir à la surface et repérer un endroit sécuritaire et, finalement, nager vers un endroit sécuritaire.

« Plusieurs jeunes pensent qu’ils sont capables de nager; toutefois, ce n’est pas toujours le cas… car il y a une différence entre savoir nager et savoir se baigner! », explique Mélanie Gauthier, coordonnatrice des programmes scolaires de la formation Nager pour survivre.

En plus de jouer un rôle clé dans la prévention de la noyade, cette formation permet aux enfants de bouger, d’augmenter leur confiance en eux et peut même donner envie à certains des participants de fréquenter les installations aquatiques sur une base plus régulière.

Les élèves ayant participé au programme ont été très contents de ce qu’ils ont appris, a laissé entendre l’instigatrice de la démarche. À la suite de cette initiative, l’école du Moulin à Sainte-Julie de même que d’autres établissements scolaires de Saint-Amable et de Varennes ont démontré un intérêt pour offrir ce programme à leurs élèves. La prévention a toujours sa place!