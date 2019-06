Prix des Grands Julievillois 2019 : ouverture de la période de mise en candidature

La Ville de Sainte-Julie annonce le début de la période de mise en candidature pour l’édition 2019 du Prix des Grands Julievillois, la plus haute distinction honorifique remise par la Ville.

Les citoyens ont jusqu’au 21 juillet pour soumettre la candidature de toute personne ou entreprise julievilloise s’étant démarquée par ses réalisations dans le cadre de l’une ou l’autre des quatre catégories proposées.

Différentes catégories

Inspiration (sportif, artiste, écrivain, scientifique, personnalité publique, environnemen-taliste, professeur, entraîneur, etc.) : Cette catégorie vise les citoyens qui, par leur réussite, leur oeuvre ou leurs actions, deviennent des modèles et des sources d’inspiration pour la communauté ou contribuent au rayonnement de Sainte-Julie.

Développement (acteur important sur les plans de l’économie, de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de l’engagement corporatif ou de la responsabilité sociale, etc.) : Cette catégorie vise les citoyens ou entreprises qui favorisent le développement de Sainte-Julie. Elle s’adresse également aux citoyens dont la réussite a contribué à l’essor de la ville.

Humanité (bénévole ou personne s’illustrant par son engagement humanitaire ou un acte héroïque, etc.) : Cette catégorie vise les gens qui s’illustrent par leur engagement, dévouement, bénévolat, altruisme, etc.

Découverte (personne qui se démarque par ses réalisations récentes dans les milieux communautaire, sportif, culturel, entrepreneurial, étudiant au parcours exceptionnel, etc.) :

Cette catégorie vise toute personne qui devient un nouveau modèle pour la communauté ou dont les accomplissements récents génèrent des changements positifs dans la société.

Le Comité du Prix des Grands Julievillois sélectionnera les récipiendaires qui seront dévoilés le 24 octobre. Ce comité est composé de deux élus municipaux, M. Claude Dalpé et M. André Lemay, d’une gestionnaire de la Ville et de quatre citoyens julievillois : Mme Hélène Alexander, Mme Véronique Fontaine, M. Louis-René Champoux et M. Denis Gélinas.

Critères et modalités de mise en candidature

Pour être admissibles au Prix des Grands Julievillois, les candidats doivent résider à Sainte-Julie et ils ne peuvent soumettre leur candidature eux-mêmes. Leur dossier doit aussi inclure une lettre de recommandation signée par une autre personne que celle qui présente la candidature.

Les critères de sélection porteront sur le degré, la durée et la portée de l’engagement, le rayonnement des actions et sur la concordance entre la candidature et la définition de la catégorie dans laquelle elle est proposée.

Le cahier de mise en candidature est disponible sur le site Internet de la Ville ainsi qu’en format papier à l’hôtel de ville et à la bibliothèque.

Les biographies des récipiendaires des années antérieures peuvent être consultées sur le site Web de la Ville.