Place à la 139e édition de l’Exposition agricole de Calixa-Lavallée!

Il faisait beau et chaud pour le dévoilement de la programmation de la 139e édition de l’Exposition agricole de Calixa-Lavallée qui se tiendra du 5 au 7 juillet prochain et les organisateurs ont bon espoir que le soleil sera à nouveau au rendez-vous pour la durée de cette grande fête familiale!

Au fil des décennies, la Société d’agriculture du comté de Verchères, qui organise cet événement, est restée fidèle à sa mission qui est de favoriser l’amélioration de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire, de l’horticulture et des œuvres d’art. L’expo souhaite aussi sensibiliser le milieu urbain au vécu des producteurs agricoles, en plus de vulgariser leurs pratiques et leurs techniques afin de favoriser la commercialisation des produits et les échanges commerciaux, ainsi que promouvoir l’agriculture.

Comme c’est la tradition, de nombreux kiosques agroalimentaires seront sur place et feront l’objet de plusieurs concours, tout comme les produits textiles et artisanaux. Aussi, beaucoup d’activités sont prévues pour les enfants et, le vendredi 5 juillet, c’est d’ailleurs leur journée, car le site sera ouvert dès 9 h 30 pour accueillir les jeunes de partout à travers la région. Ils pourront visiter la petite ferme, le couvoir à poussin, se faire expliquer la culture des grains, la production bovine et ovine, sans compter que la cabane à sucre sera un attrait indéniable.

Il y aura aussi animation par les Costumières du coin, jeux gonflables, représentations du théâtre Tortue Berlue, des spectacles canins (agilité et « free style »), des balades en petit train, etc. À 18 h 30, ce sera le traditionnel souper méchoui préparé par Antoine Olivier traiteur et, à 21 h 30, place à la danse et à la musique sous le chapiteau!

Tire de tracteurs et derby démolition

Samedi, c’est la journée de la famille et, dès 9 h, c’est le jugement des chevaux canadiens de pure race au licou, un autre des attraits de l’Exposition agricole de Calixa-Lavallée. À 10 h, il y aura de l’animation « boxing » et « photobooth » par les Costumières du coin. Par la suite, il y aura les divers jugements de concours avec les Jeunes ruraux, les bovins laitiers, les chevaux, les chèvres, de même que les jugements des produits du rucher, de l’érable, des produits maraîchers et de grandes cultures.

Une grande nouveauté cette année : une compétition de tire de tracteurs de ferme avec les classes « Stock » (6 500-7 500-9 500-11 500-13 500-16 000-18 000-21 000-25 000-30 000 livres) et « Open » (6 500-7 500-9 500-11 500-13 500 livres). Pour l’occasion, une piste de 350 pieds de longueur sera aménagée, alors que des bourses et trophées seront remis aux trois meilleurs de chaque catégorie. Il est à noter que des participants d’un peu partout au Québec et même des États-Unis devraient être présents. En soirée, c’est le toujours populaire souper spaghetti à 20 h 30, suivi du spectacle du groupe les « Red Necks ».

Le dimanche à 9 h, il y aura la messe avec l’Ensemble vocal Expressio de Contrecœur, suivi du brunch familial à 10 h 30. Finalement, le derby de démolition sera de retour pour une cinquième année d’affilée et il viendra clore avec fracas cette 139e édition. Il est à noter en terminant que si l’Exposition agricole de Calixa-Lavallée a une longévité peu commune, il en va de même pour son président, Normand Fontaine, qui en est à sa 10e année à la tête de l’événement, lui qui avait occupé les mêmes fonctions de 1971 à 1986, soit près de 25 ans en tout! Chapeau dans les deux cas!