De jeunes Julievillois vivent l’expérience d’une séance du conseil municipal

Neuf élèves julievillois de niveau primaire ont vécu l’expérience d’une séance du conseil municipal le mercredi 19 juin.

Ces élèves âgés de 10 et 11 ans ont siégé lors d’une séance qui leur était expressément réservée. Ils ont d’abord participé à une séance de travail en compagnie de la mairesse et des conseillers le lundi 17 juin en soirée. Puis lors de la séance du 19 juin, ils ont présenté leur projet à l’assistance. Ils ont par la suite été invités à signer le livre d’or et ont reçu un cadeau souvenir.

Pour participer au conseil municipal jeunesse, ces jeunes ont d’abord soumis leur candidature en expliquant leurs motivations et en proposant un projet à soumettre au public dans le cadre d’un exercice démocratique. Le conseil municipal jeunesse était donc composé de :

• Coralie Doyon, mairesse d’un jour

• Noémie Bisaillon, conseillère, district du Moulin

• Alaa Ettaouth, conseillère, district du Rucher

• Élizabeth Letendre, conseiller, district de la Vallée

• Émilie Proulx, conseillère, district de la Belle-Rivière−Ringuet

• Maël Francis, conseiller, district du Vieux-Village

• Lauralie Petit, conseillère, district du Grand-Coteau

• Maya Cantin, conseillère, district de l’Arc-en-Ciel

• Mathilde Rodrigue, conseillère, district de la Montagne

Tirage d’un iPad mini

Un iPad mini a été attribué au hasard parmi les neuf participants et l’heureuse gagnante est Élizabeth Letendre.

Des jeunes de sixième année et du secondaire ont eu l’opportunité de vivre une expérience semblable en mai dernier. Plusieurs projets proposés au fil des ans lors des conseils municipaux jeunesse ont été réalisés.