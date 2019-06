Quatorze nouveaux joueurs dont une fille au Collège Français de Longueuil

Repêchage 2019

Le Collège Français de Longueuil a fait le plein d’espoir le 15 juin dernier alors qu’il a recruté quatorze nouveaux joueurs dans son équipe, dont une fille. C’est une première pour l’équipe de Longueuil.

Le CF a dû attendre la troisième ronde avant de pouvoir faire son premier choix lors du repêchage annuel qui avait lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le nouveau directeur général Stéfan Blanchet a choisi le défenseur Olivier Jacques. Ce dernier a évolué la saison dernière avec les Harfangs du Triolet, dans la ligue midget Espoir, et a terminé la campagne avec les Cantonniers de Magog, champions de la Ligue midget AAA du Québec.

Le CF a aussi privilégié les joueurs locaux. Il a sélectionné trois joueurs qui ont évolué avec les Riverains du Collège Charles-Lemoyne. D’autres hockeyeurs sont issus des Gaulois de Saint-Hyacinthe et du Noir et Or de l’école De Mortagne.

Plus tôt, le Collège Français a protégé trois joueurs locaux, soit les frères Matys et Issak Brassard, originaires de l’arrondissement de Saint-Hubert et évoluant avec le Collège Bishop, ainsi que Samuel Carpentier, ancien du Collège Français juvénile, et actuellement avec les Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy.

Parmi les autres sélections, notons les choix de Zach Morissette, le fils de l’ancien joueur et animateur à TVA Sports, Dave Morissette, et Charles-Hugo Blanchet, fils du directeur général Stéfan Blanchet, qui évolue avec les Sieurs de Terrebonne.

Finalement, avec son dernier choix à l’encan 2019, le Collège Français a sélectionné la gardienne de but Ève Gascon. Âgée de 16 ans, Gascon, qui a joué la dernière saison avec le Collège Esther-Blondin dans la Ligue midget AAA, devient la toute première joueuse repêchée dans l’histoire du Collège Français de Longueuil.

3e ronde

35 – Olivier Jacques – Cantoniers de Magog

38 – Jean-Thomas Turp-Tremblay – Riverains du Collège Charles-Lemoyne

4e ronde

41 – Xavier Ladouceur – Gaulois de Saint-Hyacinthe

45 – Jacob Tessier-Gagnon – Sherbrooke (MDAA)

51 – Mikael Gagné – Riverains du Collège Charles-Lemoyne

52 – Jordan Marquis – Riverains du Collège Charles-Lemoyne

5e ronde

66 – Jean-Philippe Desautels – Noir et Or de Mortagne (Md Esp)

6e ronde

77 – Guillaume Coulombe – Collège Laflèche (LHCQ)

8e ronde

92 – Hugo Audette – Grenadiers de Châteauguay (MAAA)

9e ronde

116 – Matis Ross – Collège St-Bernard (LHPS)

11e ronde

142 – Mathys Palin – Blizzard de la Magdeleine (Juv.)

12e ronde

155 – Zach Morissette – Collège Bishop (PSHF)

156 – Charles-Hugo Blanchet – Sieurs de Terrebonne

13e ronde

158 – Ève Gascon – Collège Esther-Blondin (MAAA)