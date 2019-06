La saison d’aviron est commencée, avec un mois de retard

Le Club d’aviron de Boucherville a commencé ses activités avec un mois de retard puisque ses équipements étaient submergés et qu’il était impossible de mettre les embarcations à l’eau. La saison pour les rameurs de catégorie adulte et récréative s’est ouverte le 10 juin, tandis que les portes ouvertes du club ont été retardées aux 15 et 16 juin derniers. Elles ont attiré quelque 110 visiteurs.

Du côté des athlètes de niveau compétitif, la saison a démarré plus tôt et d’assez belle façon. En effet, deux rameuses séniors, soit Caroline Ouellet et Sandrine Noël, ont obtenu de bons résultats lors des Championnats canadiens des écoles secondaires qui se tenaient à St. Catharines, en Ontario, le 2 juin. Elles ont réussi, malgré le peu de temps qu’elles avaient eu pour s’entraîner, à se qualifier pour les finales. Le club de Boucherville n’avait pas vécu cela depuis longtemps à cette compétition, a commenté Marie Gareau, impliquée depuis plusieurs années au sein du club et auteure d’un livre sur l’histoire de l’aviron au Québec.

Aussi, des équipages représentant le club de Boucherville ont participé aux régates du Défi du canal Lachine à la fin de mai même s’ils n’avaient pas encore eu la chance de s’exercer sur le fleuve, précise Mme Gareau.

Enfin, les camps de jour qui réunissent des jeunes de 8 à 13 ans ont commencé cette semaine.

45 ans

Le Club d’aviron de Boucherville qui souffle cette année ses 45 bougies offre des activités de niveau compétitif et récréatif. Chaque année, les rameurs de l’équipe de compétition participent à plusieurs événements et ils réussissent à se distinguer régulièrement, selon Mme Gareau. L’an dernier, le club s’est hissé au deuxième rang au Québec et au premier rang en 2017.

Le club est composé d’une centaine de membres. Pour ceux qui désirent essayer l’aviron, il est possible de s’inscrire à un cours d’initiation. Renseignements www.avironboucherville.com