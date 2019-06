Quatre arrestations pour meurtre et tentative de meurtre

Le service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) muni de mandats d’arrestation a, ce matin, interpellé et arrêté trois résidents de Montréal en lien avec le meurtre d’un jeune de 19 ans survenu le 25 mai dernier sur la Montée Saint-Hubert, dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil.

C’est au cours d’une fête rassemblant plus d’une cinquantaine de jeunes qu’une violente altercation aurait subitement éclaté. Un homme de 21 ans a été sérieusement blessé alors que Ryan Klioua, 19 ans est décédé.

Une arme à feu aurait également été utilisée durant l’événement. Des coups de feu auraient été tirés par un des suspects, mais personne n’aurait été atteinte, selon ce que l’enquête a pu démontrer.

La grande collaboration du public et de plusieurs témoins, ajoutée à un déploiement des effectifs du SPAL, auront permis de résoudre rapidement cette enquête et d’en arriver à ces arrestations.

Les suspects

Un mineur âgé de 17 ans (aucune photo diffusée en raison de son âge) et deux autres suspects font face à plusieurs chefs d’accusations dont : meurtre, tentative de meurtre et complot. Le troisième suspect fait face, quant à lui, à une dizaine d’accusations en lien avec la possession et l’utilisation d’une arme à feu.

Une femme a également été arrêtée et pourrait faire face à des accusations de complicité après le fait.

Les trois hommes seront détenus jusqu’à comparution.

Toute personne détenant de l’information par rapport à cet événement est invitée à contacter le 450 463-7211.