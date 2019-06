La Relève salue ces hommes d’action qui contribuent activement au dynamisme de la communauté!

La fête des Pères est l’occasion idéale de souligner les petits et grands gestes des papas qui veillent au bien-être de leurs enfants et de leur famille. En plus de ce rôle souvent très accaparent (mais aussi très stimulant!), ces hommes sont parfois également des entrepreneurs qui s’assurent du mieux-être de leurs commerces et de leurs employés. Lorsque les deux se conjuguent, il faut alors leur lever notre chapeau!

C’est ainsi que, dans son édition du 11 juin dernier, le journal La Relève a mis en évidence le parcours de plusieurs hommes d’affaires, dont des politiciens, des professionnels et des commerçants de notre communauté qui ont à cœur de promouvoir entre autres l’économie locale. Un des points communs de ces hommes, c’est qu’ils sont tous des passionnés à leur façon et ceux-ci, malgré un horaire que l’on devine bien rempli, parviennent à conjuguer à la fois vie professionnelle et personnelle.

Le 17 juin dernier lors d’un 6 à 8 au Resto-bar St-Hub à Sainte-Julie, le journal La Relève a rendu hommage à quelques-uns de ces hommes au dynamisme exceptionnel, dont certains n’ont toutefois pu être présents pour l’occasion, car, une fois de plus, ils ont du faire face à quelques imprévus dont ils devaient s’acquitter au plus vite!