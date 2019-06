Des véhicules électriques et une camionnette offerts en autopartage à Sainte-Julie

Un projet pilote

La Ville de Sainte-Julie vient de lancer un projet pilote de mobilité partagée. Des véhicules municipaux pourront être utilisés par les citoyens.

Deux trottinettes électriques (GeeBee), deux vélos électriques, une voiture électrique Bolt et une camionnette à essence utilisés par les employés municipaux seront mis à la disposition des résidents moyennant certains frais. Ils pourront être loués en dehors des heures de travail, soit du lundi au jeudi de 16 h 30 à 21 h, le vendredi de 13 h à 21 h, et les samedis et dimanches de 7 h 30 à 20 h.

« C’est la première fois au Québec qu’une aussi grande gamme de véhicules est disponible en autopartage, a précisé la mairesse Suzanne Roy. Pour réduire l’empreinte écologique des déplacements municipaux, nous avons acquis différents types de véhicules électriques pour les employés. Nous avons eu l’idée d’en faire profiter la population. Nous avons développé ce programme pour permettre aux citoyens de découvrir de nouveaux modes de transport plus écologiques, de disposer d’une solution de rechange à la deuxième voiture et de profiter d’une solution pratique pour le transport des marchandises.»

Le projet pilote commence le 3 juillet et prendra fin le 31 octobre. Après cette période, une analyse sera faite. Il est réalisé en collaboration avec les organismes Solon et IVÉO, et le commerce Ultime Vélo.

Des conditions

Les gens pourront réserver en ligne un de ces véhicules via la plateforme Web LocoMotion selon certaines conditions. Ils doivent notamment détenir une carte loisirs et être âgés de 18 ans et plus pour les GeeBee et les vélos, et de 21 ans et plus pour la voiture et la camionnette. Les tarifs varient, par période de 90 minutes, entre 7 $ et 12 $ selon le véhicule.