Bolloré Logistics Canada, J2 et le Groupe Robert unifient leurs expertises au sein d’un consortium dans le but de fluidifier la chaîne d’approvisionnement aéronautique.

Bolloré Logistics Canada annonce, à l’occasion du 53ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le Bourget, la signature d’un accord pour la création d’un consortium avec la société de conseil J2 gestion d’approvisionnement et le Groupe Robert, deux acteurs canadiens spécialisés dans le secteur aéronautique et spatial. L’objectif du partenariat est de faciliter l’implantation de sous- traitants désirant intégrer le marché canadien en offrant un accompagnement personnalisé au niveau de la logistique. Le consortium aura aussi la capacité de répondre aux mandats liés à l’assemblage d’aéronefs provenant des grands donneurs d’ordre de l’industrie aéronautique. La signature a eu lieu au Pavillon Québec en présence de M. Michel Frison, Directeur Développement de J2, M. Réal Julien, Président de J2, et M. Michel Robert, Président et chef de la direction du Groupe Robert.

Dans le cadre de ce consortium, la société de conseil J2 sera chargée d’assurer l’optimisation de la communication et le suivi des commandes auprès des fournisseurs, du premier contact à la ligne de production finale. Le Groupe Robert sera responsable de la gestion des inventaires, de l’entreposage des pièces et de leur livraison jusqu’aux sites d’assemblage ou d’entreposage selon les besoins. Pour sa part, Bolloré Logistics supervisera la gestion des flux de commande, le transport international, la livraison des marchandises ainsi que les opérations de dédouanement. Bolloré agira également en mode de gouvernance pour les projets venant d’entreprises internationales. L’entreprise sera aussi le principal point de contact des trois sociétés partenaires.

Œuvrant au Canada depuis 1976, Bolloré Logistics entend capitaliser sur les collaborations stratégiques déjà établies avec le Groupe Robert et la société de conseil J2 pour étendre son expertise plus particulièrement à Mirabel dans la province de Québec où le Groupe Robert occupe une position enviable sur le marché aérospatial avec à son actif une superficie de 100 000m² d’entrepôt, tandis que la société de conseil J2 possède une connaissance approfondie du marché et des sous- traitants aéronautiques implantés dans la région.« Ce regroupement à travers une interface commune de type ‘solution clé en main’ permettra d’optimiser l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement aéronautique et de soutenir la filière au Canada en offrant un service complètement intégré, adapté aux problématiques de sous-traitance actuelles. » déclare Jimmy Cardin, Directeur du Développement Commercial & Industrie Aérospatiale de Bolloré Logistics Canada.

L’administration des Aéroports de Montréal (ADM), secteur Mirabel, agira à titre de partenaire actif du consortium dans la croissance des besoins logistiques reliés aux besoins futurs de l’industrie aérospatiale.