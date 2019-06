BBQ à Boucherville au profit de la Fondation Charles-Bruneau

RONA Boucherville, situé sur le boulevard Fort-Saint-Louis, organise un BBQ pour amasser des fonds au profit de la Fondation Charles-Bruneau le samedi 22 juin prochain. Les participants profiteront d’un mur de ballons dont certains contiennent des prix, tels que massages, rabais de coiffures femme et homme, rabais au Yuzu Suschi et bien d’autres. Il y aura également une station de maquillage pour enfants et adultes au cœur d’enfant.

Au menu : hotdogs, chips, pop-corn, boissons et… musique!

Tous les profits amassés lors de cette journée seront versés à la Fondation Charles-Bruneau.

Soyez nombreux à participer à cette journée divertissante pour toute la famille!

Un rendez-vous à ne pas manquer!