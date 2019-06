Une première pour la Fondation Lajemmerais : La Fête des cerfs-volants

La Fondation Lajemmerais, soucieuse et attentive aux besoins des résidents du Centre d’hébergement De Lajemmerais, innove avec une nouvelle activité estivale. En collaboration avec Coriolis, entreprise varennoise bien connue, nous invitons la population à participer à cette levée de fonds.

Le coût de location des cerfs-volants sera versé à la Fondation Lajemmerais. Venez faire voler ce symbole de paix en compagnie de nos aînés pour une bonne cause. Leur donner quelques heures de bonheur tout en nous permettant d’amasser des fonds pour améliorer leur qualité de vie

Le dimanche 7 juillet on se donne rendez-vous au Parc de la Commune de11h00 à 16h00..

Si la température ne le permet pas, l’événement aura lieu le 14 juillet.