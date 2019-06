Plus de 3 M$ pour agrandir l’école secondaire le Carrefour à Varennes

Le 17 juin dernier, le gouvernement du Québec a annoncé 128 nouveaux projets d’agrandissement et de construction d’écoles à travers la province, un geste d’une ampleur sans précédent dans le but d’enrayer la pénurie de locaux dans le réseau scolaire.

Au total, un investissement de 1,7 milliard de dollars a été octroyé dans ce but en 2019-2020, soit un montant supérieur, en une seule année, à celui des trois dernières années. Ces projets permettront à terme l’ajout de plus de 1 000 classes aux niveaux préscolaire et primaire, ainsi que plus de 21 500 places-élèves au secondaire.

En ce qui concerne la Montérégie, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), Jean-François Roberge, a fait l’annonce de 22 projets d’agrandissement, d’acquisition et de construction d’écoles touchant sept commissions scolaires. Cela représente des investissements de plus de 154 millions de dollars. Parmi les projets retenus, il y a celui de l’école secondaire le Carrefour à Varennes.

Rappelons à ce sujet qu’en septembre 2018, le conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) avait adressé trois demandes d’allocation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin de construire et d’agrandir trois établissements d’enseignement sur leur territoire, dont le Carrefour à Varennes.

Dans ce dernier cas, les commissaires faisaient valoir que l’école varennoise accueille plus de 1 000 élèves de 1ère à 5e secondaire et ceux-ci proviennent de Varennes, Verchères, Calixa-Lavallée et Contrecœur. Dans la requête, on rappelait que l’école est actuellement occupée au maximum de sa capacité et les prévisions du MEES démontrent une importante augmentation du nombre d’élèves dans ce secteur, notamment de Contrecoeur et Verchères, où l’on écrivait que la croissance est très forte.

Échéanciers à déterminer

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec était récemment en présence de Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes, et de plusieurs membres du conseil des commissaires, à l’école secondaire de Chambly afin de dévoiler les projets retenus dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029.

Du côté de la CSP, les trois demandes d’allocation qui avaient été déposées par le conseil des commissaires ont donc été autorisées par le MEES. Il s’agit de deux projets d’agrandissement, soit pour l’école secondaire de Chambly et pour l’école secondaire le Carrefour, ainsi que d’un projet de construction pour une nouvelle école primaire à Carignan. En ce qui concerne Varennes, le montant accordé est de 3 034 700 $ afin d’augmenter sa superficie pour accueillir 350 élèves de plus.

« Au nom du Conseil des commissaires, je tiens à remercier le ministre Jean-François Roberge d’avoir reconnu les besoins d’espace sur notre territoire et de nous permettre d’aller de l’avant avec nos trois projets, compte tenu que les dernières prévisions du MEES prévoient une augmentation constante du nombre d’élèves pour les prochaines années », a fait savoir Hélène Roberge.

« Je tiens également à souligner tout le travail et l’expertise des membres du personnel de la CSP qui ont piloté ces demandes de financement et qui contribuent à la réalisation de projets aussi porteurs pour les futures générations d’élèves. Pour la CSP, c’est maintenant que le travail commence pour ces projets dont les échéanciers seront déterminés au cours des prochains mois. »

Mentionnons en terminant que l’ensemble des projets pour lesquels un besoin d’espace était reconnu par le Ministère vont démarrer cette année.