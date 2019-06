Nouvelle campagne environnementale à Varennes: « Le bonheur est dans le sac »

Le conseil municipal de Varennes lance une campagne pour sensibiliser les citoyens et les commerçants à réduire la distribution et l’utilisation de sacs de plastique à usage unique. Dès le mercredi 26 juin, les citoyens pourront se procurer deux Sacs fraîcheur réutilisables pour le prix d’un. Composé à 100% de polyester recyclé et d’une dimension de 12’’ X 24’’, ces sacs écologiques réutilisables et résistants sont idéals lors de l’achat de fruits, de légumes ainsi que pour des aliments en vrac, tel le café, les noix, les légumineuses et bien plus.

« Le bonheur est dans le sac est le meilleur slogan pour traduire la pensée des élus et promouvoir cette action pour l’environnement. Prêchons par l’exemple à Varennes et invitons les gens à agir maintenant pour bannir les sacs de plastique et ainsi réduire la pollution », affirme le maire Martin Damphousse.

Distribution gratuite au Marché du mercredi du 26 juin

Les 200 premiers visiteurs qui se rendront au Marché du mercredi du 26 juin prochain recevront gratuitement un Sac fraicheur. Des employés de la Ville seront sur place pour les offrir et échanger avec les citoyens sur des sujets liés à l’environnement.

Promotion 2 pour 1 en tout temps

Les Sacs fraîcheur seront en vente au prix de 2 $ à la réception de l’hôtel de ville et à la bibliothèque.