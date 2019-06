Les pompiers ont éteint 18 feux de bâtiment à Boucherville en 2018

Les pompiers du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil ont répondu à une multitude d’appels au cours de la dernière année. Selon le rapport 2018 du SSIAL déposé en mai, à Boucherville, ils ont éteint 18 feux de bâtiment en plus de 12 incendies de véhicule et 63 feux extérieurs. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a eu aucun décès lors de ces sinistres. Toutefois, trois personnes ont subi des blessures mineures tandis que cinq autres ont souffert de blessures majeures.

En tenant compte des 571 vérifications qu’ils ont effectuées, des 251 gestes d’assistance qu’ils ont posés et du secours qu’ils ont apporté lors de six opérations de désincarcération, les sapeurs ont réalisé au total 921 interventions sur le territoire de la municipalité.

Hausse

Sur l’ensemble du territoire de l’agglomération, le nombre d’appels d’urgence au SSIAL a connu une augmentation de 6,5% en 2018, ce qui représente plus de 8600 interventions. Actif sur le terrain, le personnel a visité plus de 34 000 résidences à l’intérieur de la campagne de prévention et de sensibilisation des avertisseurs de fumée, deux fois plus que ce qui avait été planifié au départ.

Bilan global

Voici quelques faits saillants tirés du rapport du SSIAL :

8 676 interventions d’urgence;

5 360 activités de prévention;

3 300 heures de formation opérationnelle;

367 employés;

30 assistances médicales;

28 interventions nautiques sur le fleuve;

10 interventions impliquant des matières dangereuses.