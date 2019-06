Les plus beaux aménagements paysagers seront récompensés dans le cadre du concours Maisons fleuries à Sainte-Julie

Le concours Maisons fleuries est de retour à Sainte-Julie pour récompenser les plus beaux aménagements paysagers. Au total, 19 prix seront remis dans trois catégories : Maison, Condo ou logement et Commerce.

Plusieurs prix à gagner

Dans la catégorie maison, 16 prix de 125 $ (deux par quartier) seront remis et 2 prix de 75 $ dans la catégorie Condo ou Logement. Le commerce fleuri coup de coeur recevra quant à lui une plaque souvenir.

Dates à retenir

Inscription : jusqu’au 5 juillet 2019

Visites des juges : 8 au 19 juillet 2019

Remise des prix : 28 août 2019

Pour s’inscrire

Les inscriptions se font par Internet à l’adresse ville.sainte-julie.qc.ca, par courriel à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca ou par téléphone au 450 922-7111. Tous les détails se trouvent sur le site Web. Il est également possible de soumettre la candidature d’un concitoyen. Afin de laisser la chance à tous, les gagnants de l’édition 2018 ne sont pas admissibles pour l’édition 2019.

À propos du concours Maisons fleuries

Créé en 2012 à l’initiative du Comité d’embellissement horticole, le concours Maisons fleuries a pour principal objectif de récompenser les efforts de verdissement et d’embellissement horticole, y compris les aménagements floraux et paysagers, des citoyens et des commerçants. Rappelons que grâce aux efforts des citoyens et de la Ville, Sainte-Julie a obtenu la certification cinq fleurons.