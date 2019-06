Cœur de pirate invitée surprise de l’OSDL au 9e Rendez-vous de la Mairie

Jolie surprise : l’invitée mystère non dévoilée au lancement du Rendez-vous de la Mairie le mois dernier sera Coeur de pirate! Elle montera sur scène tout comme le ténor Marc Hervieux, un habitué des concerts extérieurs de l’OSDL présentés chaque été au parc de la Rivière-aux-Pins. La date est facile à retenir : le 4 juillet, à compter de 20 h. Plusieurs milliers de spectateurs sont attendus à cette soirée unique où s’entremêlent musique symphonique et populaire. Il s’agira du dernier concert de l’Orchestre dirigé par Marc David après 25 ans de service à l’OSDL.

Béatrice Martin (Coeur de pirate) en sera à sa deuxième expérience avec l’Orchestre symphonique de Longueuil. Elle avait chanté pour la première fois avec les musiciens sous la direction de Marc David à l’été 2013, lors d’un concert extérieur tenu au parc Michel-Chartrand, à Longueuil. Une foule considérable l’avait acclamée lors de cette soirée. Sa venue à Boucherville a pour objectif d’attirer en plus de la foule habituelle composée majoritairement de têtes grises ou blanches, les générations plus jeunes, ce qui permettra d’élargir le bassin de spectateurs.

La tradition aux Rendez-vous de la Mairie veut qu’un hommage soit rendu aux maires qui ont façonné Boucherville. Cette fois, ce sera au tour de M. Joseph Laramée, maire de la ville en 1937, de 1941 à 1945 ainsi que de 1949 à 1950, d’être honoré à titre posthume. Le maire Jean Martel fera aussi connaître le récipiendaire du prix Pierre-Boucher.

Partenaire de la soirée, le RTL offrira gratuitement le service de navette jusqu’au site. Comme toujours, l’entrée à ce concert sera libre.