Horaire spécial du RTL pour la fête nationale du Québec et la fête du Canada

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) rappelle que des horaires spéciaux pour la fête nationale du Québec et la fête du Canada seront en vigueur les lundis 24 juin et 1er juillet prochains. Ces modifications d’horaires toucheront l’ensemble des services du RTL. Le transport régulier se fera selon l’horaire du dimanche.

Le RTL à la demande ne sera pas en service les 24 juin et 1er juillet prochains. Nous vous invitons à planifier vos déplacements en conséquence.

Transport adapté

À noter que les déplacements réguliers seront annulés les 24 juin et 1er juillet. Il est donc important d’effectuer une demande de déplacement occasionnel afin de se prévaloir d’un service de transport adapté lors de cette période. Le service sera offert selon l’horaire du samedi, c’est-à-dire de 6 h 30 à 1 h.

Taxi collectif

Le taxi collectif sera en service selon l’horaire du dimanche pour toutes les lignes.

Service à la clientèle

Pour la fête nationale du Québec et la fête du Canada, le service à la clientèle sera ouvert de 8 h 30 à 16 h 30 les lundis 24 juin et 1er juillet prochains.

Pendant cette période, le comptoir des objets trouvés à la billetterie du terminus Longueuil sera cependant fermé.