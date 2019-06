Catherine Brault intronisée au bureau des gouverneurs de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud

Afin de célébrer le dernier souper de la saison événementielle de la CCIRS, plus de 140 personnes ont participé à la nouvelle tradition annuelle du « Souper homard » sous le chapiteau de la Grande Gourmandise à Boucherville. Les convives ont ainsi profité d’une ambiance des plus festives tout en dégustant de généreux homards à volonté.

Lors de l’événement, le 13 juin dernier, Catherine Brault, présidente de la CCIRS de 2016 à 2018, fut intronisée au bureau des gouverneurs par Michel Labbé, associé directeur bureau industriel chez Intercom services immobiliers et administrateur-gouverneur à la CCIRS. « Catherine fut la troisième femme à la présidence de la chambre de commerce et industrie de la Rive-Sud. Nous sommes encore très loin de la parité, et nous avons besoin de votre contribution mesdames, afin de permettre à la chambre d’évoluer. » a affirmé M. Labbé.

Ensuite, l’équipe de la permanence de la CCIRS a souligné les efforts de deux bénévoles impliqués dans les différents comités à la chambre. Les grands honneurs sont allés à Fannie Noël, directrice de comptes à la BDC, pour son implication dans le conseil d’administration et sa grande participation aux événements organisés par la CCIRS et à David Tomaro-Duchesneau, premier directeur de comptes service aux grandes entreprises chez HSBC, pour ses nombreuses implications, mais surtout pour son dévouement à l’Aile Jeunesse.

« Merci à tout le conseil d’administration et à tous les gouverneurs pour votre solide implication, toutefois, la chambre ne pourrait exister sans vous, les membres. » a conclu le président actuel de la CCIRS et avocat associé chez Fortier D’Amour Goyette.