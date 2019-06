Association des aménagistes régionaux du Québec: départ d’un président passionné après 16 ans de dévouement

La MRC de Marguerite-D’Youville tient à féliciter M. François Lestage, coordonnateur à l’aménagement, pour son fidèle engagement auprès de l’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ). En avril dernier, M. Lestage s’est retiré du conseil d’administration et des postes de président et administrateur afin de passer le flambeau et ainsi permettre à d’autres membres de profiter de cette expérience. En tant que bénévole hors du commun, M. Lestage s’est vu attribuer le premier titre de membre honoraire à vie par l’Association en guise de reconnaissance pour son importante implication.

Au fil des ans, M. Lestage a su faire profiter l’AARQ de son expertise ainsi que de son bénévolat engagé et passionné. Les membres et administrateurs de l’AARQ ont tenu à souligner le travail accompli en rappelant que le passage de M. Lestage à la présidence s’est illustré par un redressement de la situation financière de l’Association, une motivation des membres à s’impliquer, un prix d’excellence en aménagement régional du territoire, la co-organisation du récent Forum sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques et l’atteinte de la parité au conseil d’administration.

L’AARQ rendra hommage officiellement à M. Lestage à l’automne prochain en lui remettant un prix en l’honneur de ce titre unique dans le cadre du colloque régional.

Félicitations, M. Lestage, pour cette implication remarquable!