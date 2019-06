Une exposition du Maître Ange-Albert Dalpé jusqu’au 22 septembre au bureau de Xavier Barsalou-Duval

Le député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères, Xavier Barsalou-Duval se dit heureux de la participation du public au vernissage posthume de l’artiste-peintre et Maître, monsieur Ange-Albert Dalpé. Originaire de Varennes, M. Dalpé y a passé une grande partie de sa carrière. La présence du conseiller municipal de la ville à ce vernissage, M. Denis LeBlanc, et celle du président de la Société d’histoire de Varennes, M. Jacques Dalpé, étaient d’autant plus pertinentes.

« Dans une ambiance amicale et animée, la soirée s’est déroulée à l’enseigne de l’histoire varennoise, de ses anecdotes et souvenirs perdus et retrouvés au fil des conversations. C’était très touchant ! » a témoigné le député Xavier Barsalou-Duval.

« C’est avec fierté que je vous présente, devant mes trois sœurs qui sont ici présentes, une partie des œuvres de mon père, qui a été un grand artiste, un orfèvre et un sculpteur à ses heures, un dessinateur passionné de la nature, des animaux, surtout des chevaux, et des durs labeurs auxquels les hommes étaient soumis à l’époque. Je remercie l’équipe de M. Barsalou-Duval qui m’a appuyé durant le processus de préparation du vernissage et de l’exposition », a révélé ému, Pierre Dalpé, héritier de la collection de son père.

Au cours de sa carrière, le Maître a livré plusieurs œuvres sur commande, dont celles de la basilique Sainte-Anne, de la chapelle Sainte-Anne et du calvaire, tous situés sur la rue Sainte-Anne à Varennes. Ange-Albert Dalpé a consacré sa vie à peindre et à vouloir communiquer les réalités de la vie varennoise et de ses environs durant le 20e siècle.

Vous êtes invités à venir contempler les œuvres du Maître Dalpé d’ici le 22 septembre 2019 au bureau de circonscription, 1625 boulevard Lionel-Boulet, porte 202, à Varennes en semaine de 9 h à 17 h.