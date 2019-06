Retour sur la consultation citoyenne sur la planification stratégique

Le 6 avril dernier, ce sont près de 50 personnes qui prenaient part à la consultation publique pour une planification stratégique de Verchères.

Cette consultation fut chapeautée par le Club de Consultation en Management de HEC Montréal qui a mis sur pied différentes activités afin de permettre aux citoyens de s’exprimer sur certains aspects de la municipalité.

Voici une présentation des sujets abordés lors de cette journée de consultation.

Confirmation des valeurs de Verchères

À la suite d’une activité participative, les valeurs de la Municipalité furent confirmées. Depuis une autre consultation datant de 2012, celles-ci étaient :

Famille, Bénévolat, Développement Durable, Innovation et Sentiment d’Appartenance.

Lors de l’activité, nous avons pu constater que les valeurs restaient majoritairement les mêmes, mais il était de mise de remettre à jour la terminologie de certains mots. Aujourd’hui les valeurs de la Municipalité sont plutôt :

Famille, Sentiment d’appartenance, implication citoyenne, Innovation et Développement durable.

La priorisation du développement durable et de la préservation de l’environnement est un concept qui fut grandement mis de l’avant lors des échanges.

Confirmation de la vocation de Verchères à long terme

De façon unanime les participants se sont entendus pour préserver le Verchères actuel tout en favorisant son développement. Cette vision a été approuvée par l’ensemble des citoyens présents pour sa capacité à allier le respect des valeurs et du caractère particulier de la Municipalité, l’innovation et l’encouragement du développement économique. Les citoyens s’entendent sur le fait qu’il est vital pour la Municipalité de se développer et de ne pas rester statique. Selon eux, il est important pour Verchères d’utiliser son caractère particulier pour se démarquer et se distinguer des villes avoisinantes. Préserver le Verchères actuel en favorisant son développement semble donc être une solution adaptée aux besoins de la Municipalité et aux attentes des citoyens.

Après avoir validé ces différents axes de vision de Verchères, les citoyens furent consultés sur différents projets :

*Avant de se prononcer sur ces sujets, chaque participant a reçu de la documentation afin d’être pleinement informé sur les projets débattus.

Une marina à Verchères ? Optons plutôt pour un quai revitalisé!

Pour les citoyens participants, le quai est un véritable symbole de Verchères et ils ont un grand sentiment d’appartenance à celui-ci. De plus, il est clair qu’ils ne souhaitent pas voir de marina s’y développer et qu’ils ne veulent pas que cet endroit devienne une importante zone touristique. Les citoyens de Verchères souhaitent restaurer le quai avec des investissements pour garder l’accès au bord de l’eau. De plus, ils veulent que les rénovations soient le plus écologiques possible, s’alignant avec la valeur de développement durable.

Des jeux d’eau à Verchères? Économisons l’eau potable !

Après avoir appris que la consommation d’un jeu d’eau en eau utilisée et gaspillée pendant 4 mois équivaut à la moitié de la consommation totale de Verchères pendant un an, les participants ont statué être totalement en désaccord avec l’implantation de jeux d’eau. Cela représente un véritable gaspillage d’eau et va à l’encontre de leur aspiration à devenir une ‘’Municipalité verte’’.

Les citoyens consultés furent sensibles aux efforts et actions mises en place par la Municipalité pour économiser l’eau potable. L’option de mettre en place des jeux d’eau avec un système de récupération d’eau a été étudiée par la Municipalité, mais comme ceux-ci peuvent coûter près d’un demi-million cette avenue fut écartée.

Une réduction de la vitesse sur la 132 et la création d’une route panoramique à Verchères? Une meilleure signalisation, plutôt qu’un panorama!

Les Verchèrois participants s’accordent à dire que la réduction de la vitesse sur la route 132 n’est pas une priorité. Par ailleurs, ils ne semblent pas particulièrement favorables au concept de route panoramique.

Il fut proposé par les participants d’installer des panneaux clignotants pour assurer le respect des limites de vitesse actuellement en place.

Augmentation des consultations ? Plus de consultations spécifiques et ponctuelles!

En ce qui concerne la communication, les citoyens sont très satisfaits du travail fait au niveau des réseaux sociaux. Cependant, ils semblent vouloir être consultés plus souvent en ce qui a trait à la planification stratégique de la Municipalité.

Cette journée d’échange fut un moment grandement apprécié par les participants, les employés et les élus de la Municipalité de Verchères. Il est certain que des exercices comme celui-là que ce soit en formule d’échange en personne ou sur une plateforme d’échange en ligne seront de nouveau mis en place avec les ressources limitées auxquelles nous avons actuellement accès.