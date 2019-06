Fête de fin d’année à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville

Afin de souligner la fin des classes, le département de loisirs de l’école secondaire De Mortagne à Boucherville a organisé le 6 juin dernier une magnifique fête de fin d’année.

Ce fut un grand succès grâce à l’offre alimentaire, aux jeux, à la prestation musicale des intervenants de l’école et à la belle participation des élèves. De plus, le soleil et le plaisir étaient au rendez-vous.

Un grand merci à tout le personnel de l’école pour sa contribution au succès de cette belle journée!

Une nouvelle tradition est née à l’école secondaire De Mortagne!