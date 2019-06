Fermetures de nuit de bretelles d’accès menant au pont Jacques-Cartier

Le ministère des Transports du Québec informe les usagers de la route que des travaux d’installation de conduits de fibre optique entraîneront des fermetures complètes de nuit de bretelles d’accès menant au pont Jacques-Cartier, à Longueuil.

Entraves à la circulation

Les 17 et 18 juin, de 22 h au lendemain à 5 h

(et au besoin les 19 et 20 juin, de 22 h au lendemain à 5 h)

fermeture complète de la bretelle d’accès au pont Jacques-Cartier en provenance de la route 134 (boulevard Taschereau) en direction ouest;

fermeture complète de la bretelle d’accès au pont Jacques-Cartier en provenance de la place Charles-Le Moyne.

Cette fermeture impliquera la fermeture d’une voie sur deux de la route 134 (boulevard Taschereau) en direction est à l’approche du pont Jacques-Cartier.

Les chemins de détour seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou prolongés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

