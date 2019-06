Les sœurs Bergeron et Agathe Beauséjour performent au Grand prix cycliste de Gatineau

Après deux mois de vent, de pluie et de froid, la chaleur est venue affecter quelques coureurs du Club cycliste de Boucherville (CCB) qui participaient à la 9e édition du Grand prix cycliste de Gatineau ainsi qu’à la 2e tranche de la Coupe du Québec pour les cyclistes espoirs. Il s’agit d’une course par étape sur deux jours.

À l’épreuve sur route, le samedi 8 juin, les sœurs Léonie et Flavie Bergeron ont dominé le peloton des U11 en remportant la première course de la fin de semaine avec une avance de 17 secondes sur les deux plus proches poursuivantes.

Chez les garçons U15, Justin Roy s’est hissé à nouveau sur la première marche du podium en l’emportant au sprint à l’issue d’une course de 25 km. Cinquante-et-un coureurs prenaient part à cette course.

Avec un peloton tout aussi nombreux, les U17 ont parcouru neuf fois la boucle de 5 km dans le circuit des promenades. Charles Duquette a terminé au sprint avec une troisième place en évitant une chute dans le dernier tour. Ses coéquipiers Léonard Péloquin et Félix Hamel n’ont pas eu la même veine et ont quand même bouclé le circuit en 13e et 16e positions. Pour sa part, Coralie Lévesque de Boucherville a été contrainte à l’abandon en raison d’une l’hyperthermie.

Le lendemain, les épreuves des jeux d’habiletés se tenaient pour les catégories U9 à U13 et les sprints pour les U15 et U17. Le meilleur résultat du CCB Vélo 2000 pour cette épreuve appartient à Gustave Beauséjour, deuxième chez les U13, suivi de près par Justin Demers quatrième. Chez les U13 F, Marine Ruest-Lorquet a fait un autre podium avec une troisième place.

Chez les U15-U17, les sprints se font par vagues de coureurs et par élimination. Agathe Beauséjour du CCB Vélo 2000 a terminé deuxième de la finale dans la catégorie U15. Chez les garçons, Justin Roy a également terminé deuxième alors que Julien Boulé a fini cinquième de la même vague finale. Chez les filles U17, Coralie Lévesque de Boucherville a terminé quatrième de la finale en évitant de justesse une chute devant elle. Pour la finale U17 garçons, deux représentants du CCB Vélo 2000 ont été en finale, soit Léo Péloquin et Charles Duquette. Ce dernier a été victime d’un saut de chaîne et a donc terminé sixième de la vague alors que Léo a fait une honorable quatrième place.

Finalement, au critérium sur le boulevard des Allumetières, Grégoire Bergeron du CCB Vélo 2000 a terminé quatrième chez les U9. Léonie et Flavie Bergeron ont terminé première et deuxième, seules devant encore une fois chez les U11.

Dans la catégorie U13, Gustave Beauséjour est allé chercher la troisième place suivi par Arnaud Lucier en sixième position.

Chez les U15, sans surprise, Justin Roy a remporté le critérium au sprint et son inséparable coéquipier Julien Boulé a suivi en quatrième roue.

Coralie Lévesque s’est remise de son coup de chaleur de la veille et a remporté le critérium dans un sprint regroupé chez les U17 filles.

Et enfin chez les U17 garçons, Charles Duquette CCB Vélo 2000 a conclu avec une troisième place au sprint.

Plusieurs abandons en raison de la chaleur et des chutes ont affecté cette fin de semaine de compétitions sur l’un des plus beaux circuits routiers de la saison.