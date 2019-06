Trois taekwondoïstes de Boucherville sur le podium

Trois taekwondoïstes de Boucherville ont excellé au Championnat de taekwondo Elvis Luis qui se tenait à Mascouche le 4 mai dernier.

Gabriel Bertrand, catégorie « Jeunes », a remporté la médaille d’argent en finale après avoir gagné un premier combat 8-0. Damien Michalakis, catégorie « Cadet », a décroché la médaille d’or. Il a fait face à un adversaire plus haut gradé dans un combat de finale enlevant, et il lui a fallu quatre manches à égalité avant d’être déclaré vainqueur par l’arbitre. Chloé Cardinal, catégorie « Senior », qui prépare son entrée dans la catégorie « Élite » n’a fait qu’une bouchée de son adversaire. Elle est aussi montée sur la plus haute marche du podium.

C’est donc chacun avec une médaille au cou que les athlètes du Grand Maître Nancy Leblanc sont retournés à la maison. « C’est grâce à l’expérience et aux conseils aguerris de leurs entraîneurs Yvan Fournier, ceinture noire 3e dan, et du Grand Maître Nancy Leblanc, que ces trois élèves ont su combattre avec fébrilité tout en conservant concentration, technique et maîtrise exemplaires de leur art martial», a précisé Émilie Brulé, responsable des communications.

« Les journées de compétition sont une occasion pour nous de tisser des liens avec nos athlètes et leur famille. Nous y vivons des émotions fortes et sommes extrêmement fiers de nos élèves, peu importe s’ils remportent ou non leurs combats. Le seul fait de se présenter en compétition demande énormément de courage. Nous travaillons fort avec nos athlètes afin de les préparer et comme Yvan et moi avons une longue expérience en taekwondo et en compétition, c’est rassurant pour eux. Ils se présentent devant leur adversaire avec confiance et en sortent toujours grandis. Le taekwondo m’a appris qu’on ne perd jamais, on apprend et on revient plus fort après chaque expérience », a pour sa part mentionné Nancy Leblanc, qui est la première femme à avoir atteint le grade de ceinture noire 7e dan au Canada.

Les compétitions ont réuni quelque 400 athlètes.