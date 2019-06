Sainte-Julie adopte son Plan d’action à l’égard des personnes handicapées

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 11 juin dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a adopté son Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2019 et a annoncé des changements relatifs au Comité de ce plan d’action. Ce dernier est aboli pour être intégré au Comité des politiques citoyennes. Les élus ont également entériné des résolutions pour nommer les trois membres citoyens représentant les personnes handicapées sur le Comité des politiques citoyennes, en plus de modifier la composition des comités et commissions de la Ville.

• La Ville a aussi adopté le Cadre de référence relatif à la Ville intelligente, lequel prévoit notamment des mesures favorisant le développement durable, la cohésion sociale, la participation citoyenne, l’optimisation des services et infrastructures municipaux au moyen de la technologie et le dynamisme économique et social.

• Les élus ont proclamé, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, le 24 juin Fête nationale du Québec et a invité tous les citoyens de Sainte-Julie à souligner leur fierté en prenant part aux célébrations.

• Le conseil a désigné l’entreprise G.I.S.P. Sécurité et ses employés à titre de représentants ou de personnes chargées de l’application des règlements municipaux suivants pour la période du 12 juin 2019 au 1er novembre 2020 : règlement 964 sur les nuisances et la paix publique; règlement 965 relatif aux animaux; règlement 1134 concernant l’utilisation de l’eau potable; règlement 1222 relatif au stationnement hivernal.

Centre multifonctionnel

• Les élus ont accordé un mandat pour les services professionnels d’architecture concernant l’élaboration d’un programme fonctionnel et technique, d’un devis de performance et la surveillance dans le cadre du projet de construction du Centre multifonctionnel julievillois, en mode clé en main, à la firme Groupe Leclerc architecture + design pour un montant de 248 518,46 $, taxes et imprévus inclus. Ils ont également donné un mandat pour les services professionnels d’ingénierie concernant l’élaboration d’un programme fonctionnel et technique, d’un devis de performance et la surveillance dans le cadre du projet de construction du Centre multifonctionnel julievillois, en mode clé en main, à la firme FNX-Innov pour un montant de 244 091,93 $, taxes et imprévus inclus.

• La Ville a nommé Daniel Turnblom au poste de contremaître (mécanique) au sein du Service des infrastructures et gestion des actifs selon les conditions de travail du personnel cadre en vigueur. L’ancien titulaire du poste, Sylvain Lacoste, devient contremaître voirie et stations. Le conseil a nommé Mélissa Louis-Seize Tougas à titre de préposée à la référence à temps partiel à la bibliothèque municipale, selon les conditions prévues à la convention collective de travail.

• La Municipalité a donné le contrat pour l’achat et l’installation de sept ensembles de traverses lumineuses pour piétons à l’entreprise Trafic Innovation pour un montant de 34 048,12 $, toutes taxes comprises.

• Le conseil a autorisé une dépense supplémentaire de 13 682,12 $, pour le déneigement de certains tronçons de rues additionnels pour les saisons 2018-2019 et 2019 2020, dans le cadre du contrat adjugé à l’entreprise Excavation E.S.M. pour un montant de 183 029,82 $, toutes taxes comprises, portant le montant total autorisé dans le cadre de ce contrat à 196 711,94 $, toutes taxes comprises.

• Les élus ont accepté de verser au CCSSJ une aide financière de 1 910,29 $ en vue de l’achat d’un fauteuil roulant submersible pour la piscine intérieure. Le conseil a aussi versé des aides financières totalisant 3 650 $ à 12 jeunes athlètes.

Règlements

• Le conseil a adopté des règlements pour : augmenter à 18 mètres la largeur minimale des lots résidentiels compris dans certaines zones identifiées afin d’éviter les projets de subdivisions de lots (densification); permettre l’implantation d’un nouveau projet domiciliaire dans le Sanctuaire de la Vallée du Richelieu, soit la boucle G, située le long de l’avenue des Bâtisseurs; changer la vocation d’une propriété (570, boulevard Saint-Joseph – L’Univers de l’aspirateur); ajouter des tarifs visant le programme de mobilité partagée dans la tarification des différents services municipaux; autoriser le paiement des coûts des travaux de mise en valeur du parc des Étangs-Antoine-Charlebois – Phase 2 pour un montant de 375 000 $; adopter le Règlement établissant un programme d’aide financière aux personnes âgées de 65 ans ou plus.

(Mention de source : Ville de Sainte-Julie)