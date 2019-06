Les élus d’un jour signent le livre d’or de la municipalité à Boucherville

Les écoliers choisis au concours élus d’un jour, édition 2019, ont participé à une dernière activité de leur bref mandat le 10 juin dernier. En fait, ils ont signé, à tour de rôle le livre d’or de la municipalité. Quelques jours auparavant, ils avaient visité différents locaux de l’hôtel de ville, assisté à une conférence de presse et siégé à une simulation de séance du conseil municipal. Ces élèves de 6e année garderont en mémoire de précieux souvenirs de cette expérience politique amusante et instructive. Félicitations aux participants : Sarah-Maude Perras (Louis-Hippolyte-Lafontaine), Émilien Lapierre (Père-Marquette), Thomas Riendeau (Pierre-Boucher), Lauriane Preziuso (Paul-VI), Félixe De Falkensteen (Les Trois Saisons), Jérémy Raiche (De La Broquerie), Olivier Roy (Les Jeunes Découvreurs) Nykolas Barrette Legault (Antoine-Girouard) et Amélie Bureau (Boucherville Elementary School).