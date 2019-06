4 M$ pour le projet Priorité centre-ville à Varennes

Les Déjeuners du maire ont lieu quatre fois par année à Varennes et, pour reprendre une image en lien avec ce thème, on peut dire que l’activité du samedi 8 juin dernier était à l’image d’un brunch, c’est-à-dire que les sujets abordés étaient variés et qu’il y en avait pour tous les goûts!

Beaucoup de sujets au menu donc parce qu’il faut avouer que Varennes est extrêmement dynamique, particulièrement au chapitre économique. « On s’est donné les moyens! », a rappelé le maire Martin Damphousse au début de cette rencontre informelle puisqu’au cours des huit dernières années, la Ville a accueilli 128 nouvelles entreprises et 3 500 emplois, ce qui a généré plus de cinq millions $ de revenus de taxation supplémentaires annuellement.

Ces nouveaux revenus ont notamment permis de construire une nouvelle piscine municipale extérieure au coût de 3,5 millions $, une infrastructure de loisir qui sera inaugurée dans quelques jours.

Par contre, le contexte actuel n’est pas facile pour Varennes, tout comme les autres municipalités voisines, puisque le carnet de commandes des différents entrepreneurs déborde. En ce qui concerne le pavage d’une rue par exemple, la Ville pouvait s’attendre il n’y a pas si longtemps à recevoir cinq ou six soumissions, mais récemment, la direction générale en a reçu seulement une et celle-ci est deux fois plus élevée que ce qui avait été estimé au départ! « Ça retarde bien des projets! », a déploré Martin Damphousse.

Priorités du conseil

Un autre projet devrait bientôt voir le jour à Varennes, soit la première piste Pumptrack, dont l’inauguration aura lieu le 19 juin prochain au parc de la Commune. Cette installation comporte un parcours fermé présentant une succession de bosses et de virages relevés pour vélos, trottinettes, planches à roulettes, patins à roues alignées et aussi accessibles pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant.

Le concept de ce circuit repose sur le fait que le cycliste n’a pas besoin de pédaler pour s’y déplacer car on avance en utilisant les reliefs du terrain, l’action de ses bras et de ses jambes ainsi que les déplacements de son centre de gravité! Il s’agit d’une première du genre au Québec et elle a nécessité un investissement de 150 000 $ de la Ville.

Martin Damphousse a aussi rappelé que le projet numéro un au conseil est Priorité centre-ville, qui a pour but de revitaliser ce secteur qui a bien besoin d’améliorations. Un budget total de 4 M$ a été consacré à cette fin pour acquérir des bâtisses commerciales afin de les raser, de décontaminer les terrains et de les revendre ensuite à des promoteurs afin d’attirer des boutiques intéressantes pour les Varennois. Parmi les commerces déjà acquis ou en voie de l’être, on compte le bar Le Bugsy, l’ancien local de La Source, le fleuriste et le magasin d’électronique à l’entrée de la ville, le restaurant Chez Maris, l’ancienne Pizzéria Varennes, près de Meubles Daviau, avec qui la Ville est en pourparlers, comme beaucoup d’autres propriétaires.

Le maire a également précisé qu’un autre des projets prioritaires pour le conseil est celui du futur centre multifonctionnel, sur les terrains de l’aréna Louis-Philippe-Dalpé, qui sera démoli. La Ville est présentement à finaliser la dernière version des plans de cette infrastructure qui permettra de combiner sports et culture, tout en offrant des locaux aux organismes. Le début des travaux est prévu en 2020 et le chantier devrait prendre entre 12 et 18 mois. « On a bien hâte de vous présenter ces plans! Tous les Varennois vont en bénéficier! »