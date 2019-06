Les exploits sportifs de plusieurs athlètes locaux soulignés par la remise d’un prix Coup de chapeau

Ce fut au tour d’une vingtaine d’athlètes locaux d’être honorés par un prix Coup de chapeau de l’Ordre du mérite lors de la récente séance du conseil municipal de Boucherville. Ces jeunes Bouchervillois se sont démarqués à diverses compétitions sportives au cours de l’année ou en 2018.

Les premiers récipiendaires à recevoir cet honneur sont Amélie Carrier et Nathan Yvars qui ont tous les deux été décorés de médailles lors des derniers Jeux du Canada à Red Deer, en Alberta. Amélie Carrier a remporté une médaille d’or en ringuette à la suite d’une victoire de 4-3 en prolongation contre l’Équipe Ontario. Quant à Nathan Yvars, il a gagné une médaille d’argent en gymnastique artistique en équipe et une médaille de bronze au cheval sautoir.

Autre médaillée, Jessica Larivée s’est illustrée en décrochant l’or avec ses coéquipières au relais 4 X 400 mètres ainsi que le bronze au 10 000 m et au 5 000 m en athlétisme, lors des Jeux mondiaux d’été d’Olympiques spéciaux qui ont eu lieu à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Par ailleurs, un groupe de 17 athlètes a brillamment représenté la municipalité lors de la 54e Finale des Jeux du Québec à Québec en 2019 en revenant de ces épreuves avec une ou plusieurs médailles dans leurs bagages. Le groupe est composé de Margot Chatel (2 médailles d’argent en escrime), Simon Vaillancourt (3 médailles d’argent en haltérophilie), Ariane Bonin (une médaille d’argent en judo), Sofiane Bousbiat (2 médailles d’argent en judo), Gabriela Campos-Mendanha (2 médailles d’argent en judo), Justin Boudreau (une médaille d’argent en ski de fond), Emmanuelle Paquet (une médaille d’argent et 2 médailles de bronze en ski de fond), Louis-Philippe Gauvin (une médaille d’argent en curling) et Alexandre Roussel (une médaille d’argent en curling), Mayra Ruz (une médaille de bronze en tennis de table), Thierry Savaria (une médaille de bronze en tennis de table), Xavier Richard (une médaille de bronze en tennis de table), Justin Ponce (une médaille de bronze en tennis de table), Charles Alexandre April (une médaille de bronze en karaté), Ève Dufresne (une médaille de bronze en karaté), Marie Dufresne (une médaille de bronze en karaté) et Charly Laliberté Laurent (une médaille d’argent en patinage artistique).

La conseillère municipale responsable de l’Ordre du mérite, Jacqueline Boubane, a tenu à féliciter les récipiendaires. « Vous êtes tous de formidables ambassadrices et ambassadeurs des saines habitudes de vie. Vous représentez des modèles constructifs pour les jeunes de notre communauté. »