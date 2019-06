Le deuxième stationnement incitatif De Montarville prêt à accueillir les usagers à Boucherville

Après plusieurs mois de travaux interrompus par une longue pause hivernale, le deuxième stationnement incitatif De Montarville accueille les usagers depuis le 7 juin. Les élus locaux en compagnie des représentants du RTL et des intervenants ayant travaillé sur ce projet l’ont inauguré officiellement mardi dernier par une journée passablement venteuse, du moins sur le site.

Comprenant 231 places ainsi que 8 cases pour les motocyclettes, cette infrastructure vient combler une lacune puisque le premier parc de stationnement situé à côté du Terminus Montarville, de l’autre côté de la route 132, est rempli à chaque jour, sur semaine, depuis des années. « Plusieurs

citoyens déploraient le manque de places libres dans ce stationnement les matins où ils se rendent au travail. On me mentionnait devoir y arriver de 30 à 40 minutes plus tôt afin d’être certain de trouver une place libre. Les nombreux parents utilisateurs devaient ainsi aller reconduire leurs enfants beaucoup plus tôt au service de garde », a relaté le maire Jean Martel.

Construit sur un terrain appartenant au ministère des Transports, ce site se distingue par ses caractéristiques «écoresponsables». À ce chapitre, il est d’ailleurs unique en son genre sur le territoire de l’agglomération de Longueuil. Les concepteurs ont pris en compte les critères de l’Attestation Stationnement écoresponsable établis par le Conseil régional Environnement Montréal lorsqu’ils ont préparé les plans : mise en place d’actions pour la lutte aux îlots de chaleur, gestion durable de l’eau pluviale, développement des solutions de mobilité durable, innovation,de même que mesures de réduction et de gestion durables des stationnements.

Concrètement, cela se traduit par la mise en place de deux bornes de recharge pour les véhicules électriques avec possibilité d’en ajouter quatre autres ainsi que huit cases pour les motocyclettes. Un espace est également réservé pour les cyclistes. Il comporte des supports à vélo de même qu’un abri avec une station de réparation de vélo. L’éclairage extérieur limite la pollution lumineuse.

Le stationnement est accessible aux piétons et respecte les principes d’accessibilité universelle (accès sécuritaire pour personnes à mobilité réduite). Un trottoir a été aménagé avec des bollards lumineux pour favoriser la sécurité des marcheurs. Une aire d’attente multifonctionnelle a également été aménagée.

Une partie des arbres matures a été conservée. Plusieurs végétaux ont été plantés : 1110 nouveaux arbustes, 114 arbres, 3 180 vivaces et 7 000 m2 de gazon ont été intégrés à l’aménagement de ce stationnement écologique afin de lutter contre les îlots de chaleur. Pour ce qui est de la gestion des eaux pluviales, la surface nivelée permet l’écoulement de l’eau vers des fosses aménagées qui agissent comme un filtre naturel et l’utilisation de pavé-uni perméable et alvéolé favorise l’infiltration des eaux pluviales dans le sol et contribue au verdissement. Un bassin de rétention d’une capacité de 600 m3 a également été installé pour retenir les eaux lors d’épisodes de fortes précipitations. Cette gestion rigoureuse permet de réduire de 80 % le rejet en eaux pluviales dans les égouts. Des bassins de biorétention souterrains ont été intégrés en périphérie des fosses de plantation pour assurer le déploiement racinaire des arbres afin qu’ils développent leur plein potentiel.

Coût

Construire ce parc de stationnement aura coûté 3 964 450$. Le projet a été en grande partie subventionné. Les gouvernements du Canada et du Québec ont versé 3 240 450 $ à même le Fonds pour l’infrastructure de transport en commun tandis que la Fédération canadienne des municipalités a remis une contribution de 750 000 $ par l’entremise de son programme Fonds municipal vert. La part de la Ville de Boucherville s’élève à 974 000 $, soit près du quart de la facture globale.

Le RTL se dit très heureux de ce projet à l’approche des travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Les lignes desservies près du nouveau stationnement sont les suivantes : 61, 80, 85 et 180.