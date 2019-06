Fête de l’environnement à Contrecoeur : un succès grandissant

Sous un soleil radieux, près de 300 citoyens et citoyennes ont participé, le 8 juin dernier, à la fête de l’environnement de la Ville de Contrecœur. Lors de cet avant-midi qui se déroulait sur le terrain du garage municipal, les participants ont eu droit à des distributions gratuites, des ateliers sur l’environnement et à des échanges de plantes vivaces.

De 9 h à midi, les citoyens ont reçu des conseils sur la façon de jardiner efficacement dans un bac à la maison grâce aux bénévoles du jardin communautaire Les Bonbons Légumes. Plusieurs bénévoles de l’organisme Demain à cœur ont quant à eux enseigné la fabrication d’une ruche maison avec les enfants et échangé avec les participants sur les avantages des insectes pollinisateurs.

Les plantes envahissantes et exotiques ont aussi fait l’objet de discussions lors de cette fête puisque le technicien en environnement de la Ville de Contrecœur était sur place afin de sensibiliser les citoyens aux risques de leur présence sur notre territoire. La Ville de Contrecœur avait également un kiosque pour l’échange de vivaces et le partage de quelques trucs efficaces de jardinage. Des conseillers en environnement de la MRC de Marguerite-D’Youville prenaient part à ce rendez-vous pour aider les citoyens à une meilleure gestion des matières résiduelles.

Désireuse de devenir une Ville verte, Contrecœur a également distribué aux citoyens une centaine de petits sacs de semences pour attirer les insectes pollinisateurs ainsi que 177 arbres à des citoyens qui s’étaient inscrits à la distribution gratuite en mai dernier.

« Bravo à tous ceux qui ont tenu des kiosques lors de la fête de l’environnement, dont Demain à cœur, Les bonbons légumes, la MRC de Marguerite-D’Youville et les employés de la Ville de Contrecœur! Ils ont fait en sorte que cet événement connaisse un vif succès. Merci aux citoyens présents! Nous étions très enthousiastes de vous rencontrer, de vous donner l’occasion de participer à la distribution d’arbres, mais aussi de vous présenter cette fête de sensibilisation à l’environnement, » de conclure la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire.