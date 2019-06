Varennes lance une campagne de sociofinancement pour aider les familles affectées par l’incendie de la rue de Normandie

Le conseil municipal invite la population à la solidarité et à soutenir les quatre familles touchées par l’incendie ayant complètement ravagé leurs résidences la nuit dernière.

Voici le lien à suivre pour faire un don : https://www.gofundme.com/incendie-rue-de-normandie-varennes

Le maire Martin Damphousse et le directeur général de la Ville, Sébastien Roy, se sont rendus sur les lieux ce matin pour rencontrer les pompiers et les gens. Ils se réjouissent qu’il n’y ait eu aucun blessé.

« Nous prenons dès maintenant l’initiative d’aider les familles affectées et nous invitons la population à donner généreusement. Ces gens ont tout perdu et ont besoin de soutien dans cette épreuve difficile », déclare le maire Martin Damphousse.

La Ville remercie l’ensemble des pompiers de Varennes qui sont intervenus ainsi que ceux des villes de Verchères, Sainte-Julie et Saint-Amable pour leur entraide.