Les citoyens nombreux à venir discuter avec les élus de Contrecoeur

Une quarantaine de citoyens se sont déplacés à la Maison Lenoblet-du-Plessis, le dimanche 9 juin, dans le cadre de la 2e édition du déjeuner de la mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire. À cette occasion, les citoyennes et citoyens ont pu rencontrer les élus municipaux afin de leur partager leurs préoccupations et leurs opinions.

Les Contrecœurois ont pu échanger sur de nombreux sujets touchant leur quartier et leur Ville ainsi que poser des questions sur les sujets qui leur tiennent à cœur à la mairesse Maud Allaire et aux conseillers Claude Bérard, Dominique Doyon, André Gosselin et Denis-Charles Drapeau.

« Nous sommes très heureux de la participation citoyenne à cette 2e édition de l’événement. Il est important pour moi et les conseillers de connaître les préoccupations et les besoins de nos concitoyens, car leur opinion est au centre de nos actions et de nos décisions. Le déjeuner de la mairesse nous a permis également de faire découvrir la Maison Lenoblet-du-Plessis (4752, route Marie-Victorin) qui présente en ses murs l’exposition « J’épie…le maïs », du 24 juin au 1er septembre. Ce rendez-vous a été une fois de plus un succès et nous remercions tous les citoyens et citoyennes pour leur présence! », a mentionné la mairesse, Maud Allaire.