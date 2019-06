Suspect recherché en lien avec plusieurs vols dans des résidences du Boisé

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin d’identifier le suspect apparaissant sur les photos ci-dessous.

Durant la nuit du 25 au 26 mai dernier, le suspect aurait commis plusieurs vols dans des véhicules ainsi que dans des résidences du secteur Le Boisé de Boucherville. Il s’est introduit dans plusieurs résidences à l’aide de la télécommande d’ouverture de garage qui se trouvait dans les voitures. Il n’y a eu aucun autre incident depuis cette date.

L’homme recherché à la peau blanche. Il portait une chemise à carreaux (teinte de noir et blanc/gris), une casquette noire avec du blanc à l’avant, des pantalons foncés et avait des souliers de course noirs avec le contour de la semelle blanc

Le SPAL rappelle l’importance de toujours bien verrouiller les portières de son véhicule et de ne laisser aucun objet de valeur à la vue de tous.

Toute information concernant ce suspect ou tout autre crime peut être transmise, de façon anonyme, à notre ligne Info-Azimut, en composant le 450 646-8500.