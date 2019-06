La Ville de Sainte-Julie invite les citoyens à un groupe de discussion pour partager leurs histoires sur l’évolution de la ville

le cadre de la mise en place de la Politique culturelle, la Ville de Sainte-Julie est à la recherche de citoyens de longue date qui ont vu grandir la ville et qui aimeraient participer à un groupe de discussion pour partager leurs souvenirs, moments manquants, mémoires des événements significatifs et leur vision du développement de la Ville au fil des années.

Les personnes intéressées sont invitées à participer à l’un des deux cafés-causeries organisés par le comité de suivi de la Politique culturelle à la bibliothèque le jeudi 20 juin de 13 h 30 à 15 h 30 ou le jeudi 27 juin de 19 h à 21 h. Les citoyens peuvent confirmer leur présence par téléphone au 450 922-7122 ou par courriel à l’adresse loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca.

Lancée en septembre 2018, la Politique culturelle de la Ville de Sainte-Julie vise à renforcer la vitalité culturelle locale. Un des objectifs est de favoriser l’interrelation entre le développement culturel et le développement social et communautaire en bâtissant des archives de mémoires des Julievilloises et Julievillois afin de préserver l’histoire de la Ville.