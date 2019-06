Décès de Hugues Aubertin, ancien préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville

Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, et les membres du conseil désirent offrir leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Hugues Aubertin, décédé le 30 mai dernier.

Monsieur Aubertin a siégé au conseil de la MRC de Lajemmerais, de 1985 à 1989, à titre de représentant de la Ville de Boucherville, avant d’occuper le poste de préfet de 1989 à 1994.

Sous sa préfecture, la MRC a innové dans le secteur de l’environnement avec la mise en place de la première collecte de résidus domestiques dangereux (RDD) pour l’ensemble des municipalités des MRC. Par la suite, les municipalités lui ont transféré la compétence en matière de gestion des matières résiduelles et, en 1991, la population participait à la collecte sélective détournant ainsi un nombre grandissant de tonnes de matières recyclables des sites d’enfouissement.

Monsieur Aubertin a également présidé, au début des années 90, les destinées de la Société de développement économique (SDE) Rive-Sud, un organisme de développement et de promotion économique de la Rive-Sud de Montréal.