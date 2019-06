Les cyclistes Espoirs de Boucherville font encore le plein de médailles

Des cyclistes habitués aux podiums ont à nouveau ajouté des médailles à leur collection lors du critérium ChirurgiVision qui se tenait le 1er juin dans les rues du centre-ville de Trois-Rivières. Deux cents cyclistes ont pris part aux diverses épreuves.

Léonie et Flavie Bergeron du Club cycliste de Boucherville Vélo 2000, qui n’ont pas manqué un podium depuis le début de l’année, ont terminé 2e et 3e dans la catégorie U11, tout juste derrière Sandrine Veilleux des Dynamiks de Contrecœur.

Un autre habitué des podiums avec un début de saison parfait, Justin Roy du CCB Vélo 2000 a dominé chez les U15 avec une autre victoire sur une distance de 18 km. Il consolide sa position de meneur de la série du Challenge SS Lacasse en conservant son maillot rose.

Également porteur du maillot rose de meneur dans la catégorie U17, Charles Duquette et son compatriote Félix Hamel, tous deux du CCB Vélo 2000, ont malmené le peloton en provoquant une échappée en compagnie de Mathis Julien des Espoirs de Laval Primeau Vélo. Ce dernier a vaincu au sprint avec une longueur de roue dans un sprint endiablé sur la rue Des Forges. Charles Duquette et Félix Hamel ont complété le podium avec une 2e et 3e places. Duquette conserve son maillot rose de meneur au Challenge SS Lacasse.

Les Élites performent au Grand Prix le Nordet

Au Grand Prix le Nordet qui avait lieu le 2 juin, Victoria Dupont, de Vélo2000/Rhino Rack, a terminé 2e chez les juniors, derrière Iris Gabelier, des Dynamiks de Contrecœur.

Du côté des Juniors hommes, Raphaël Parisella, de Vélo 2000 /Rhino Rack, a surpris dans les montées en remportant la victoire sur ce dénivelé de plus de 1000 mètres et avec des descentes à 90 km/h. À l’issue de la course, Parisella affichait une moyenne de vitesse de 38,21 km/h.

Chez les Seniors 1-2, sur une distance de 120 km, Alexis Cartier de Vélo2000/Rhino Rack, a de nouveau signé une belle performance avec une 2e place, suivi de près par Philipe Mireault 4e.

Première tranche de la 42e édition des Mardis de Lachine

Le CCB Vélo 2000 a réalisé de bons résultats lors de cet événement. D’abord à la Coupe des jeunes U15, Agathe Beauséjour a terminé 2e et s’est emparée du maillot rouge. Justin Roy du CCB Vélo 2000 accumule les victoires puisqu’il a remporté la course U15 garçons, seul devant. Il a pris possession du maillot jaune de meneur.

Pour la Coupe de la relève féminin U17, Coralie Lévesque de Boucherville l’a emporté, suivie d’Anne Flora Robert des Dynamiks de Contrecoeur.

Changement cette année pour la Coupe de la relève masculin U17 alors que le parcours a été prolongé d’une dizaine de minutes pour la course. Matisse Julien des Espoirs de Laval Primeau Vélo et Charles Duquette du CCB Vélo 2000 ont faussé compagnie au peloton dès le départ de la course pour faire cavaliers seuls et terminer 1er et 2e avec une vitesse moyenne de 45.3 km/h. Léonard Péloquin du CCB Vélo 2000 a complété le podium en remportant le sprint du peloton loin derrière l’échappée qui s’apprêtait à les doubler.

Lors de la course Pro-Élite (102 participants), il y a eu plusieurs chutes et à 12 tours de la fin, les organisateurs ont décidé de suspendre le reste de la course. (D.L)