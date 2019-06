Un voyage au cœur des racines de l’Amérique avec les Tournesols

Les 65 choristes de l’ensemble vocal Les Tournesols, accompagnés de sept musiciens, ont offert leur concert printanier qui avait pour thème « Chansons, reflet d’un peuple », les 1er et 2 juin derniers au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Sous la direction de James Copland, ils ont interprété des chansons du répertoire de la chanson folklorique des Amériques: La prison de Londres, Un Canadien errant, Vive la Canadienne, Auprès de ma blonde, etc.

Le temps de deux représentations, les quelque 500 spectateurs, ainsi que la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, ont ainsi pu se rappeler une partie de notre histoire et de nos racines.